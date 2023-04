AB Foods anticipe une baisse de la croissance des ventes de Primark

LONDRES, 25 avril (Reuters) - La croissance des ventes de Primark devrait ralentir dans les mois à venir, a déclaré mardi Associated British Foods, le propriétaire du détaillant de vêtements, citant les pressions liées au coût de la vie. Le groupe, qui possède également d'importantes entreprises dans les domaines de l'alimentation, a annoncé une baisse de 3% de son bénéfice d'exploitation ajusté, qui s'établit à 684 millions de livres (773,63 millions d'euros) pour les six mois se terminant le 4 mars, reflétant des retards dans la répercussion de la hausse des coûts des matières premières. Le titre AB Foods, qui a pris 31% cette année, était en baisse de 3,2% à 11h34 GMT à la Bourse de Londres. Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires a augmenté de 21% pour atteindre 9,56 milliards de livres. George Weston, directeur général d'AB Foods, a déclaré mardi à Reuters que la société était parvenue à augmenter ses prix pour couvrir le coût plus élevé de ses matières premières. "Nous sommes parvenus à recouvrer nos coûts dans la plupart des domaines, de sorte que les hausses de prix seront beaucoup moins importantes au second semestre", a-t-il précisé, ajoutant que le sucre faisait office d'exception. George Weston a défendu les hausses de prix, affirmant qu'elles avaient porté atteinte aux marges bénéficiaires. "Nous n'avions absolument pas d'autre choix que d'augmenter nos prix, tant l'inflation des coûts était importante", a-t-il dit. Le groupe a déclaré qu'il s'efforçait de répercuter sur les clients une partie des coûts plus élevés de ses matières premières, bien qu'il a noté que le prix de certains ingrédients commençait à baisser. Pour l'ensemble de l'exercice 2022-23, il prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté globalement conforme au 1,44 milliard de livres qu'il a réalisé en 2021-22. AB Foods a déclaré qu'il verserait un dividende intérimaire de 14,2 pence par action, en hausse de 3%. (Reportage James Davey, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)