A Wall Street, légère hausse dans les premiers échanges

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York monte légèrement dans les premiers échanges mardi en amont de la publication dans moins de 24 heures des chiffres mensuels de l'inflation américaine. Peu après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 147,58 points, soit 0,43%, à 34.091,98 points et le Standard & Poor's 500 progresse de 0,29% à 4.422,19 points. Le Nasdaq Composite prend 0,26%, soit 35,224 points, à 13.720,705. Les investisseurs ayant intégré qu'une hausse de taux de 25 points de base sera décidée dans trois semaines, la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation va davantage nourrir les débats sur l'option que privilégiera la Réserve fédérale pour septembre. "L'attention est complètement sur ces données, qui arrivent tard pour la réunion de juillet. Une hausse est acquise et il faudrait des chiffres vraiment faibles pour changer ce scénario", a déclaré Craig Erlam, stratège chez OANDA. Les interventions de plusieurs membres de la Fed dans la semaine seront également scrutés après que Mary Daly et Michael Barr ont fait valoir que la fin du cycle de hausses approchait. Sur le marché obligataire, l'emprunt d'Etat américain à dix ans confirme son reflux, sous la barre de 4%. Du côté des valeurs, JPMorgan (+0,79%), qui publiera ses résultats du deuxième trimestre vendredi, est soutenu par la recommandation à "acheter" de Jefferies. Selon les données de Refinitiv, les bénéfice par action des banques dites universelles, dont les activités sont très diversifiées, comme JPMorgan et Wells Fargo, devrait bondir de plus de 40% sur la période avril-juin. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)