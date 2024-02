A Wall Street, le S&P 500 et le Dow terminent sur des records après Nvidia

(Reuters) - Les indices S&P 500 et Dow Jones ont terminé sur des records vendredi à la Bourse de New York, qui a continué de profiter des actions liées à l'intelligence artificielle après les résultats de Nvidia, même si le Nasdaq Composite a lui terminé dans le rouge. L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, ou 62,42 points, à 39.131,53 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 1,77 points, soit 0,03% à 5.088,80 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 44,80 points (-0,28%) à 15.996,823. Sur la semaine, le S&P 500 a gagné 1,7%, le Dow Jones 1,3% et le Nasdaq 1,4.% A lire aussi... Malgré des gains moindres vendredi, les performances de Nvidia (+0,36) ont continué de retenir l'attention des marchés malgré les craintes liées aux taux d'intérêts de la Réserve fédérale. "Nvidia est l'une des sociétés clés, voire la société clé, de la hausse du Nasdaq et du S&P 500", a commenté Anthony Saglimbene, stratège en chef chez Ameriprise. Le géant des semi-conducteurs a tiré dans son sillage d'autres grandes valeurs technologiques et de croissance au cours des séances précédentes, même si vendredi, Apple, Tesla et Meta Platforms ont terminé dans le rouge. Dans les autres secteurs, Carvanaa s'est envolé de 32,09% après avoir annoncé son tout premier bénéfice annuel. Parmi les baisses, Warner Bros Discovery a cédé 9,94% après avoir fait état d'une perte trimestrielle plus importante que prévu. (Rédigé par Kate Entringer)