A Wall Street, le rebond fait long feu, le Nasdaq rechute

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York n'a rebondi que pendant quelques minutes à l'ouverture vendredi, la rechute des valeurs technologiques ayant entraîné l'ensemble du marché et relégué au second plan la baisse du taux de chômage aux Etats-Unis en août.

Une demi-heure après le début des échanges, l'indice Dow Jones ne gagne plus que 19,83 points, soit 0,07%, à 28.312,56 alors que le Standard & Poor's 500, qui évoluait dans le vert à l'ouverture, abandonne 0,68% à 3.431,58 et le Nasdaq Composite 1,48% à 11.288 points.

Ce dernier a déjà cédé près de 5% jeudi et le S&P-500 3,5%, leur plus forte baisse sur une séance depuis le 11 juin.

Sa rechute occulte l'annonce d'un recul plus marqué qu'attendu du taux de chômage en août, à 8,4%, même si les créations d'emplois ont été un peu inférieures au consensus.

Le Nasdaq est freiné par la poursuite du repli de grandes valeurs technologiques comme Apple (-3,7%), Microsoft (-1,9%), ou Salesforce (-3,68%).

A la hausse, les valeurs financières profitent de la remontée des rendements obligataires: Bank of America gagne 2,14% et Citigroup 1,9%.

(Marc Angrand, avec Medha Singh et Devik Jain, édité par Nicolas Delame)