A Wall Street, le Dow a subi sa plus lourde perte depuis 1987

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en forte baisse jeudi, l'indice Dow Jones affichant en clôture son recul le plus marqué depuis près de 33 ans, conséquence d'un regain d'inquiétude quant aux conséquences économiques et financières de la pandémie de coronavirus.

L'indice phare américain affiche en clôture un recul de 2.352,60 points, soit 9,99%, à 21.200,62. Il n'avait pas subi une baisse d'une telle ampleur en pourcentage depuis octobre 1987.

Le S&P-500, plus large, a cédé 260,74 points, soit 9,51%, à 2.480,64 et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 714,33 points (-8,98%) à 7.237,72.

(Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)