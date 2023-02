A Wall Street, hausse prudente avant les "minutes" de la Fed

A Wall Street, hausse prudente avant les "minutes" de la Fed













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York monte légèrement mercredi au lendemain de sa plus mauvaise séance depuis le début de l'année, en attendant la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 56,19 points, soit 0,17%, à 33.185,78 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,23% à 4.006,54 points. Le Nasdaq Composite prend 0,49%, soit 56,113 points, à 11.548,414. A l'issue de sa réunion de février, la Fed a freiné l'ampleur de son resserrement monétaire en relevant son taux d'intérêt d'un quart de point, contre un demi-point lors des réunions précédentes. Le compte rendu de cette réunion, attendu à 19h00 GMT, pourrait révéler l'ampleur du débat au sein de la banque centrale sur la nécessité de poursuivre le relèvement de taux pour freiner l'inflation et l'économie dans son ensemble. Dans une interview à CNBC, le président de l'antenne régionale de la banque centrale américaine à St. Louis, James Bullard, a déclaré qu'il fallait une action forte ("sharp") de la Fed pour ramener l'inflation vers l'objectif, au risque de revivre la grande inflation des années 1970. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts du Trésor américain à dix ans perd trois points de base, autour de 3,92%, après avoir frôlé le seuil de 4% en séance. Les valeurs de croissance telles que Tesla (+0,83%), Nvidia (+1,24%), et Amazon (+1,86%) profitent du recul des rendements obligataires. Le groupe chinois de commerce en ligne Baidu prend 3,8% après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes et a d'un nouveau programme de rachat d'actions. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)