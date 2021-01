A Wall St, record pour le S&P-500, les résultats en soutien

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi et l'indice Standard & Poor's 500 a inscrit un nouveau record, soutenu par une série de résultats de sociétés applaudis par le marché.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 122,24 points, soit 0,39%, à 31.082,24. Le S&P-500, plus large, progresse de 0,2% à 3.862,90 après un plus haut historique à 3.870,90 et le Nasdaq Composite prend 0,09% à 13.648,24.

L'actualité des résultats prend ainsi le pas sur les doutes suscités par la capacité du Congrès à adopter rapidement le plan de relance de l'administration Biden et sur l'attente des décisions et des commentaires de la Réserve fédérale, qui réunit ce mardi et mercredi son comité de politique monétaire.

General Electric bondit ainsi de 7,37% après avoir publié un flux de trésorerie meilleur qu'attendu au titre du quatrième trimestre.

Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson prend pour sa part 3,11% après avoir dit tabler sur une forte progression de ses bénéfices cette année.

Lui aussi dans le peloton de tête du Dow, 3M, qui a battu le consensus grâce entre autres aux ventes de produits de protection comme les masques, avance de 3,14%.

Dans le secteur des hautes technologies, Microsoft, qui doit présenter ses comptes après la clôture, s'adjuge 0,64%.

A la baisse, Verizon cède 2,4% après un chiffre de nouveaux abonnés jugé décevant.

(Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)