A Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron s'attaque à l'écriture inclusive

Paris (Reuters) - Emmanuel Macron s'est attaqué lundi à l'écriture inclusive, accusant sans la nommer de rendre la langue française "illisible", lors d'un discours prononcé au château de Villers-Cotterêts, à l'occasion de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française, le grand projet culturel de sa présidence. "Dans cette langue, le masculin fait neutre, on n'a pas besoin de rajouter des points au milieu des mots ou des tirets ou des choses pour la rendre illisible", a-t-il déclaré dans un discours sur la langue française. Les défenseurs de la langue inclusive affirment qu'elle permet d'apporter plus d'égalité dans le genre dans la langue française avec notamment l'emploi d'un point médian dans certains mots. "Il faut permettre à cette vie de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde (...) mais d'en garder aussi les fondements, les socles de sa grammaire, la force de sa syntaxe et de ne pas céder aux airs du temps", a ajouté Emmanuel Macron. Ces déclarations interviennent alors que le Sénat examine lundi une proposition de loi visant à "protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive". Ce texte, à l'initiative de la droite et critiqué par une partie de la gauche, prévoir de bannir l'écriture inclusive dans les contrats ou modes d'emploi mais aussi dans les actes juridiques. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)