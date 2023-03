A Tokyo, le Nikkei retombe de 1,67%

10 mars (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi, après quatre séances consécutives de hausse, les valeurs bancaires ayant été freinées par la décision de la Banque du Japon de maintenir les mesures de relance, ce qui a nui aux perspectives de bénéfices. L'indice Nikkei a perdu 1,67% à 28.143,97 points et le Topix, plus large, a cédé 1,92% à 2.031,38 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)