Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de Tokyo a terminé mardi en hausse au terme d'une séance volatile qui a suivi une chute de plus de 5% lundi.L'indice Nikkei a gagné 0,85% à 19.867,12 points et le Topix, plus large, a pris 1,28% à 1.406,68 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).