A Tokyo, le Nikkei finit en légère baisse de 0,09%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini pratiquement inchangée lundi, alors que les investisseurs sont sur leurs gardes à l'approche d'une série de publications de résultats d'entreprises et que la résurgence des cas de contamination au coronavirus dans le monde pèse également.L'indice Nikkei a perdu 0,09% à 23.494,34 points et le Topix, plus large, a cédé 0,38% à 1.619,10 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)