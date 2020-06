A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de plus de 1%

PARIS (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, tirée par ses valeurs bancaires, dans la foulée de la progression jeudi soir de Wall Street et du secteur bancaire américain. L'indice Nikkei a gagné 1,13% à 22.512,08 points et le Topix, plus large, a pris 0,99% à 1.577,37 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).