A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 3,15%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en forte hausse vendredi, dopée par l'annonce de Donald Trump d'un plan de réouverture progressive de l'économie américaine.L'indice Nikkei a gagné 3,15% à 19.897,26 points pour finir à un plus haut de plus d'un mois. Le Topix, plus large, a pris 1,43% à 1.442,54 points.

