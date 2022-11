À Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 2,98%

11 novembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, dans le sillage de la nette progression de Wall Street la veille après l'annonce d'un ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation américaine, ce qui pourrait conduire la Réserve fédérale à modérer la remontée des taux d'intérêt.

L'indice Nikkei a gagné 2,98% à 28.263,57 points, son plus haut niveau en clôture depuis la mi-septembre, et le Topix, plus large, a pris 2,12% à 1.977,75 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)