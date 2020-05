A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 2,55%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en forte hausse mardi, à un plus haut depuis début mars, les investisseurs ayant salué la fin des mesures de confinement dans le pays et la levée de l'état d'urgence notamment dans la capitale, Tokyo.L'indice Nikkei a gagné 2,55% à 21.271,17 points et le Topix, plus large, a pris 2,17% à 1.534,73 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)