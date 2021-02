A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 2,12%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini lundi en hausse de plus de 2%, des résultats d'entreprises solides renforçant la confiance des investisseurs dans la reprise de l'économie.L'indice Nikkei a gagné 2,12% à 29.388,50 points, au plus haut depuis août 1990, et le Topix, plus large, a pris 1,77% à 1.924,39 points, son plus haut niveau de clôture depuis juin 1991.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)