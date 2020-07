A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 1,59%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mercredi, tirée par les résultats encourageants d'une étude sur un vaccin contre le coronavirus et la perspective d'une reprise économique au cours du second semestre. L'indice Nikkei a gagné 1,59% à 22.945,50 points et le Topix, plus large, a pris 1,55% à 1.589,35 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)