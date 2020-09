A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,88%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, portée notamment par les données sur les commandes de machines supérieures aux attentes et le rebond de Wall Street après trois jours de pertes.L'indice Nikkei a gagné 0,88% à 23.235,47 points et le Topix, plus large, a pris 1,21% à 1.624,79 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)