A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,55%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, dans le sillage des records de Wall Street en fin de semaine dernière, portée par l'optimisme des investisseurs avant la publication dans la semaine des résultats des constructeurs automobiles japonais.

L'indice Nikkei a gagné 0,55% à 29.518,34 points et le Topix, plus large, a pris 1,01% à 1.952,52 points.

Vendredi, l'indice Dow Jones et le S&P-500 ont atteint des records de clôture à la Bourse de New York après la publication de chiffres de l'emploi très inférieurs aux attentes aux Etats-Unis en avril, qui dissipent au moins provisoirement les craintes inflationnistes et la perspective d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

