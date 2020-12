A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,54%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, portée par l'espoir d'une reprise économique avec le lancement des vaccins contre le cornonavirus et l'annonce à venir du plan de croissance verte du Premier ministre japonais Yoshihide Suga. L'indice Nikkei a gagné 0,54% à 26.668,35 points, tout près d'un pic de 30 ans à 26.905 points atteint mercredi, et le Topix, plus large, a pris 0,50% à 1.774,01 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)