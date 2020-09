A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,47%

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,47% mercredi, dans le sillage de Wall Street et alors que la course à la succession de Shinzo Abe se poursuit sur fond de crise sanitaire.

Le secrétaire général du gouvernement japonais Yoshihide Suga est donné favori pour devenir le prochain Premier ministre et poursuivre la politique économique qui a défini les huit années du mandat de Shinzo Abe. L'indice Nikkei a gagné 0,47% à 23.247,15 points et le Topix, plus large, a pris 0,45% à 1.623,08 points.

