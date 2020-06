A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,36%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi après un démarrage dans le rouge, la tendance ayant de nouveau profité des espoirs de reprise économique et de la faiblesse du yen. L'indice Nikkei a gagné 0,36% à 22.695,74 points et le Topix, plus large, a pris 0,3% à 1.603,82 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)