A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,31%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse mercredi, portée par le relèvement des prévisions du Fonds monétaire international pour cette année et la bonne performance du fabricant de composants électroniques Nitto Denko.L'indice Nikkei a gagné 0,31% à 28.635,21 points et le Topix, plus large, a pris 0,69% à 1.860,76 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)