A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,18%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi à la faveur d'indicateurs américains rassurants et de la trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.L'indice Nikkei a gagné 0,18% à 24.083,51 points, tout proche d'un plus haut de 15 mois atteint vendredi à 24.115,95 points. Le Topix, plus large, a pris 0,51% à 1.744,22 points.

