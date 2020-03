A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 1,7%

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, plombée par le repli des futures de Wall Street, les annonces de soutien massif de la Réserve fédérale et des gouvernements ne parvenant pas à dissiper les inquiétudes liées à la pandémie de coronavirus.L'indice Nikkei a perdu 1,7% à 16.726,55 points et le Topix, plus large, a pris 0,18% à 1.270,80 points.

