À Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 1,5%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a nettement reculé mercredi dans le sillage du premier débat télévisé de la campagne présidentielle américaine entre Donald Trump et Joe Biden.L'indice Nikkei a perdu 1,5% à 23.185,12 points et le Topix, plus large, a cédé 1,91% à 1.626,39 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Bureau de Gdansk)