A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,68%

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse lundi, pénalisée par une nouvelle flambée épidémique au Japon qui pourrait conduire à l'instauration d'un état d'urgence pour la capitale Tokyo et sa périphérie.L'indice Nikkei a perdu 0,68% à 27.258,38 points et le Topix, plus large, a cédé 0,53% à 1.795,11 points.

(Rédaction de Gdansk)