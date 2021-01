A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,62%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi après cinq séances consécutives de hausse, même si le repli a été limité par la progression des valeurs technologiques et du taïwanais TSMC qui a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.L'indice Nikkei a perdu 0,62% à 28.519,18 points et le Topix, plus large, a cédé 0,92% à 1.856,02 points.

La société de semi-conducteurs Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a fait état de résultats meilleurs que prévu au titre du premier trimestre et a relevé ses prévisions de recettes et de dépenses d'investissement (Capex).

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)