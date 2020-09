A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,44%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mardi, affectée par le renchérissement du yen qui pèse sur les valeurs exportatrices et par des prises de profits après l'élection de Yoshihide Suga, le candidat plébiscité par les investisseurs, à la tête du Parti libéral démocrate (PLD). L'indice Nikkei a perdu 0,44% à 23.454,89 points et le Topix, plus large, a cédé 0,62% à 1.640,84 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Bureau de Gdansk)