A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,42%

(Reuters) - Après un début de séance positif, la Bourse de Tokyo a terminé en baisse lundi, rattrapée par la faiblesse des futures de Wall Street et le repli des autres places en Asie.L'indice Nikkei a perdu 0,42% à 28.743,25 points et le Topix, plus large, a cédé 0,19% à 1.892,54 points.

