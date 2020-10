À Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,41%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini pratiquement inchangée vendredi, alors que les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus en Europe ont assombri les espoirs de reprise économique mondiale.

L'indice limite toutefois ses pertes grâce à la progression de Fast Retailing qui s'attend à une hausse plus importante que prévu de ses résultats annuels.L'indice Nikkei a perdu 0,41% à 23.410,63 points et le Topix, plus large, a cédé 0,86% à 1.617,69 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk, édité par Jean-Michel Bélot)