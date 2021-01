A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,37%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mardi, pénalisée par l'imminence de l'état d'urgence au Japon pour faire face aux coronavirus et par l'incertitude concernant le second tour des élections au Sénat dans l'État américain de Géorgie.L'indice Nikkei a perdu 0,37% à 27.158,63 points et le Topix, plus large, a cédé 0,21% à 1.790,80 points.

