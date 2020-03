A Tokyo, le Nikkei chute de 2,72%

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Dans la foulée de Wall Street, la Bourse de Tokyo a fini en forte baisse vendredi pour toucher un plus bas de six mois et aligner sa troisième semaine consécutive de baisse.L'indice Nikkei a perdu 2,72% à 20.749,75 points et le Topix, plus large, a cédé 2,92% à 1.471,46 points.

(Bureau de Paris)