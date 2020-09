A Tokyo, l'indice Nikkei finit sur une note stable de -0,01%

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini pratiquement inchangée mardi, les prises de profit étant compensées par un rallye prolongé des actions des sociétés de négoce.L'indice Nikkei a perdu 0,01% à 23.138,07 points et le Topix, plus large, a cédé 0,17% à 1.615,39 points.

Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co et Sumitomo continuent de profiter de l'annonce d'une prise de participation à leur capital de l'investisseur et milliardaire américain Warren Buffett.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)