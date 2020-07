A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 2,22%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi dans le sillage de Wall Street grâce aux espoirs de développement d'un traitement contre le coronavirus et à la progression des valeurs automobiles avec l'augmentation des ventes de véhicules en Chine le mois dernier.

L'indice Nikkei a gagné 2,22% à 22.784,74 points, un plus haut depuis le 11 juin, et le Topix, plus large, a pris 2,40% à 1.572,09 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)