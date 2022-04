À Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 1,93%

13 avril (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en nette hausse mercredi, tirée par les valeurs technologiques, les chiffres mensuels des prix à la consommation publiés la veille ayant en partie rassuré les investisseurs.

L'indice Nikkei, qui avait touché mardi son plus bas niveau depuis quatre semaines, a gagné 1,93% à 26.843,49 points et le Topix, plus large, a pris 1,42% à 1.889,06.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk, édité par Marc Angrand)