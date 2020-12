A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 1,33%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini mercredi en hausse de 1,33%, portée par les espoirs sur le front d'un vaccin contre le coronavirus et un indicateur encourageant sur les commandes de biens d'équipement par les industries japonaises.L'indice Nikkei a gagné 1,33% à 26.817,94 points et le Topix, plus large, a pris 1,17% à 1 779,42 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)