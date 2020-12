A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 0,18%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a clôturé jeudi en hausse modérée, la hausse des cas de coronavirus dans le pays atténuant l'optimisme lié aux avancées vers un plan de relance aux Etats-Unis et à la promesse faite par la Réserve fédérale de maintenir son soutien à l'économie américaine.L'indice Nikkei a gagné 0,18% à 26.806,67 points et le Topix, plus large, a pris 0,35% à 1.793,16 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Rédaction de Gdansk)