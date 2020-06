A Tokyo, l'indice Nikkei finit en baisse de 0,38%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse mardi, la remontée du yen sur le marché des changes ayant favorisé des prises de bénéfice au lendemain d'un plus haut de trois mois et demi.

L'indice Nikkei a perdu 0,38% à 23.091,03 points et le Topix, plus large, a cédé 0,14% à 1.628,43 points.

Lundi, le Nikkei avait enregistré sa meilleure clôture depuis le 21 février à 23.178,10.

Sur le marché des changes, le yen s'appréciait de près de 0,4% face au dollar au moment de la clôture à 108,04, une hausse qui a pénalisé entre autres les valeurs automobiles comme Nissan (-5,09%) ou Mazda (-3,33%).

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Marc Angrand)