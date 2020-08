A Tokyo, l'indice Nikkei finit en baisse de 0,35%

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini jeudi en baisse modérée, pénalisée par les tensions entre les Etats-Unis et la Chine dans l'attente du discours que doit prononcer dans la journée le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. L'indice Nikkei a perdu 0,35% à 23.208,86 points et le Topix, plus large, a cédé 0,56 % à 1.615,39 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).

(Service Marchés)