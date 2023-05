À Taïwan, Liz Truss met en garde contre l'apaisement avec la Chine

À Taïwan, Liz Truss met en garde contre l'apaisement avec la Chine













TAIPEI, 17 mai (Reuters) - En visite à Taïwan, l'ancienne Première ministre britannique Liz Truss a déclaré mercredi que l'Occident ne devait pas chercher à apaiser la Chine et montrer un soutien indéfectible à l'île gouvernée démocratiquement, dans un discours qui risque de détériorer davantage les relations entre la Grande-Bretagne et Pékin. Liz Truss est la personnalité politique britannique la plus importante à se rendre à Taïwan depuis un déplacement d'une autre ancienne première ministre, Margaret Thatcher, dans les années 1990. Son voyage intervient alors que les rapports entre la Grande-Bretagne et la Chine sont à leur plus bas depuis des décennies. Au sein du Parti Conservateur, actuellement au pouvoir, Liz Truss fait partie des tenants d'une politique étrangère plus ferme vis-à-vis de la Chine, qui implique de s'engager dans des domaines tels que le commerce et le changement climatique tout en essayant de limiter les menaces à la sécurité nationale. Contrairement à la volonté exprimée par le président français Emmanuel Macron de tenir l'Europe à l'écart du conflit autour de Taïwan, Liz Truss estime qu'il serait "complètement irresponsable" pour les nations européennes d'affirmer que l'île est trop éloignée ou qu'elle n'est pas importante. Pékin revendique l'île de Taïwan comme sienne et n'a pas renoncé à l'utilisation de la force pour assurer une éventuelle unification. Taipei affirme que la Chine n'a jamais gouverné l'île et que ses revendications sont donc nulles et non avenues. Le régime chinois a déjà condamné les visites de législateurs britanniques à Taïwan, les qualifiant d'ingérences dans ses affaires intérieures. Devant un groupe de réflexion basé à Taipei, la Prospect Foundation, Liz Truss a accusé la Chine d'entreprendre "le plus grand renforcement militaire de l'histoire en temps de paix" et estimait que de nombreux Occidentaux choisissent l'apaisement pour éviter une nouvelle guerre froide. La députée britannique s'est également entretenu avec le Premier ministre taïwanais, qui a qualifié la rencontre d'"historiquement importante". (Rédaction Andrew MacAskill ; avec la contribution de Yimou Lee ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)