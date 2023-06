A Pékin, Xi Jinping rencontre son "vieil ami" Bill Gates

A Pékin, Xi Jinping rencontre son "vieil ami" Bill Gates













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - Xi Jinping a qualifié l'ancien dirigeant de Microsoft, Bill Gates, de "vieil ami" lors d'une rencontre à Pékin au cours de laquelle le président chinois a dit espérer qu'ils pourraient mener ensemble des activités bénéfiques à la fois pour la Chine et les Etats-Unis. Xi Jinping s'est dit très heureux de voir l'ancien homme d'affaires devenu philanthrope, qui ne s'était pas rendu en Chine depuis quatre ans, et l'a décrit comme le premier ami américain qu'il ait rencontré cette année. La rencontre, la première pour Xi Jinping avec un entrepreneur étranger depuis des années, s'est déroulée à la résidence Diaoyutai de Pékin, où les dirigeants chinois reçoivent traditionnellement des hôtes étrangers de haut rang. "Je dis souvent que le fondement des relations sino-américaines repose sur le peuple. Je place mes espoirs dans le peuple américain", a déclaré Xi Jinping dans une vidéo publiée par la chaîne de télévision d'État CCTV. "Compte tenu de la situation mondiale actuelle, nous pouvons mener diverses activités bénéfiques pour nos deux pays et nos deux peuples, des activités qui profitent à l'humanité dans son ensemble", a-t-il ajouté. De son côté, Bill Gates s'est dit "honoré" de rencontrer le président chinois avec qui il a dit avoir "toujours eu d'excellentes conversations". La dernière rencontre connue entre Bill Gates et Xi Jinping remonte à 2015, en marge du forum de Boao dans la province de Hainan. Dans un message publié sur son blog personnel, Bill Gates a déclaré qu'il avait discuté avec le président chinois de défis mondiaux, tels que les inégalités en matière de santé et le changement climatique. Xi Jinping a également discuté avec Bill Gates de l'essor mondial de l'intelligence artificielle (IA) et a déclaré qu'il était favorable à ce que des entreprises américaines, dont Microsoft, apportent leur technologie d'IA en Chine, ont déclaré deux sources au fait de ces discussions. L'une des sources a indiqué que les deux hommes ont également discuté du développement commercial de Microsoft en Chine. Bill Gates, qui a co-fondé le groupe informatique, a quitté le conseil d'administration de Microsoft en 2010 pour se consacrer à ses activités philanthropiques. La visite de Bill Gates en Chine intervient après une série récente de voyages dans le pays de dirigeants d'entreprises étrangers après la réouverture de l'économie chinoise en début d'année. Elle intervient également avant une visite ce week-end du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken en Chine dans un contexte de fortes tensions entre Pékin et Washington. (Reportage bureau de Pékin, Blandine Hénault et Nathan Vifflin pour la version française, édité par Kate Entringer)