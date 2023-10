A Pékin, Poutine vante les "Nouvelles Routes de la soie" de son "cher ami" Xi

PEKIN (Reuters) - Vladimir Poutine, qui effectue mercredi son deuxième voyage connu hors de Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, a félicité son "cher ami" Xi Jinping pour son initiative sur les "Nouvelles Routes de la soie" qui, selon lui, pourrait renforcer les échanges entre l'Est et l'Ouest. Le président russe a remercié son homologue chinois pour son invitation et affirmé que la Russie pourrait jouer un rôle clé dans la renaissance moderne de l'ancienne Route de la soie. La confiance politique mutuelle entre la Chine et la Russie ne cesse de se solidifier, a déclaré de son côté Xi Jinping, en marge du Forum sur les "Nouvelles Routes de la soie" (Belt and Road Initiative, "BRI") à Pékin, selon des propos rapportés par la presse officielle. Peu avant que Vladimir Poutine ne commence à s'exprimer, une poignée de délégués européens, dont l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, ont quitté la salle en signe de protestation contre sa présence, selon un journaliste de Reuters. "La Russie et la Chine, comme la plupart des pays du monde, partagent le désir d'une coopération égale et mutuellement bénéfique afin de parvenir à un progrès économique et à un bien-être social universels et durables, tout en respectant la diversité des civilisations et le droit de chaque Etat à son propre modèle de développement", a déclaré Vladimir Poutine. Le projet chinois est en accord avec celui de la Russie, qui développe une multitude d'infrastructures de transport, notamment la route maritime du Nord qui s'étend de Mourmansk, près de la frontière avec la Norvège, vers l'est jusqu'au détroit de Béring, près de l'Alaska, a dit le président russe. "Nous invitons les Etats intéressés à participer directement à son développement, et nous sommes prêts à fournir des services fiables de navigation, de communication et d'approvisionnement pour les brise-glaces", a-t-il ajouté. Pékin et Moscou ont signé l'an dernier, avant le début de la guerre en Ukraine, un partenariat "sans limites", des liens qui se sont renforcés en marge des sanctions occidentales infligées à la Russie pour son offensive en Ukraine. (Reportage Vladimir Soldatkin à Moscou et Laurie Chen à Pékin; version française Jean Terzian et Kate Entringer)