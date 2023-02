A Munich, Macron appelle les alliés "à intensifier le soutien à l'Ukraine"

MUNICH, Allemagne (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a appelé vendredi les pays membres de l'UE à réinvestir massivement dans la défense et à intensifier leurs efforts de production pour aider l'Ukraine à repousser l'invasion russe. "Nous devons absolument intensifier notre soutien (...) pour aider la résistance du peuple et de l'armée ukrainienne et leur permettre de mener la contre-offensive qui seule permettra des négociations crédibles aux conditions choisies par l'Ukraine," a-t-il déclaré lors d'un discours à la Conférence de Munich sur la sécurité. "Le temps n'est pas au dialogue" avec une Russie qui "a choisi la guerre" et continue à faire preuve d'une mentalité impérialiste et néocolonialiste, a poursuivi Emmanuel Macron devant un parterre de responsables politiques et militaires mondiaux. "Nous sommes prêts à un conflit prolongé, même si ce n'est pas ce que nous souhaitons" a ajouté le président français, qui s'exprimait après le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodimir Zelensky. "Il est évident que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine" si les alliés de Kyiv permettent à Moscou de gagner la guerre, a dit Volodimir Zelensky, selon lequel tous les pays de l'ancien bloc soviétique seraient alors menacés. (Rédigé par Dagmarah Mackos, édité par Tangi Salaün)