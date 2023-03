A Libreville, Macron veut parler climat

LIBREVILLE, 2 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a lancé jeudi à Libreville un appel pour la préservation des forêts tropicales, au début d'un voyage africain qu'il veut tourné vers l'avenir, loin d'une ère de la "Françafrique" selon lui "révolue". Le chef de l'Etat français co-préside avec son homologue gabonais Ali Bongo le One Forest Summit, réunion internationale sur la conservation des forêts, la protection du climat et la biodiversité dans le sillage des objectifs fixés par l'Accord de Paris sur le climat de 2015 et la COP15 de Montréal l'an dernier. Emmanuel Macron a visité dans la matinée l'Arboretum Raponda Walker, zone boisée protégée proche de Libreville où il a pu admirer des arbres centenaires où crissent les insectes et goûter une graine de cola, "le café de la forêt", comme le lui a expliqué le ministre de l'Environnement gabonais Lee White. Les présidents Denis Sassou-Nguesso (Congo), Faustin-Archange Touadéra (République centrafricaine), Idriss Déby (Tchad) et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée équatoriale) doivent aussi participer au One Forest Summit, où aucun haut dirigeant amazonien ni asiatique n'a fait le déplacement. Avec quelque 220 millions d'hectares, le bassin du Congo constitue le deuxième massif forestier de la planète après l'Amazonie. "Cette forêt ici au Gabon capte l'équivalent d'un tiers des émissions de CO2 que la France émet donc on a ici, en Afrique, une partie des solutions en matière de lutte contre le dérèglement climatique", a dit le président. "On doit aider à bâtir des chaînes de valeur pour créer des emplois et pour permettre le développement humain compatible avec la préservation de la biodiversité et de la forêt." "LA FRANCE EST UN INTERLOCUTEUR NEUTRE" Cette tournée africaine d'Emmanuel Macron survient alors que la France perd de l'influence sur le continent, où son armée vient de quitter le Mali et le Burkina Faso. Il dit vouloir réinventer un "partenariat", en particulier dans les anciennes colonies tricolores. Accusé par l'opposition gabonaise de soutenir le président Ali Bongo à quelques mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron s'est une nouvelle fois défendu de vouloir interférer dans les affaires intérieures d'un pays africain. "Cette ère de la 'Françafrique' est bien révolue et j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus, qu'on semble encore attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre", a-t-il déclaré devant la communauté française à la résidence de France. "Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échanges de politique intérieure", a-t-il ajouté. "Je ne suis venu investir personne, je suis venu témoigner de mon amitié et de ma considération à un pays". Ali Bongo, dont le mandat prend fin en août, n'est pas encore officiellement candidat à sa réélection. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Tangi Salaün)