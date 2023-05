À La Haye, Zelensky veut voir Poutine face à la Cour pénale internationale

AMSTERDAM (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine doit être traduit en justice, a déclaré jeudi le président ukrainien Volodimir Zelensky à l'occasion d'une visite de moins d'une heure à la Cour pénale internationale (CPI), à La Haye. La CPI a émis en mars un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine pour la déportation présumée d'enfants ukrainiens, un crime de guerre que rejette Moscou. "Nous voulons tous voir un autre Vladimir à La Haye, celui qui mérite d'être sanctionné ici, dans la capitale de la loi internationale, pour ses actions criminelles", a déclaré Volodimir Zelensky, en faisant référence à Vladimir Poutine. "Je suis certain que cela arrivera quand on aura gagné", a-t-il poursuivi avant d'ajouter : "Celui qui a déclenché une guerre doit recevoir un jugement". Vêtu de son traditionnel treillis militaire kaki, Volodimir Zelensky a été accueilli par le président de la CPI, le juge Piotr Hofmanski. La CPI a indiqué que la visite du président ukrainien avait duré moins d'une heure, sans donner plus de détails sur le contenu des discussions. En quittant la CPI, Volodimir Zelensky a salué une famille ukrainienne qui se tenait devant le bâtiment officiel et qui criait "Slava Ukraini" ou "Gloire à l'Ukraine". Volodimir Zelensky a rencontré des députés hollandais dans la matinée, et il devrait s'entretenir avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le Premier ministre belge, Alexander De Croo. La CPI est compétente pour juger du crime de génocide en Ukraine mais n'a aucune juridiction sur les agressions russes présumées. Une agression est défini par l'Onu comme "l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat". La Russie multiplie les attaques alors que l'Ukraine se prépare à une contre-offensive pour reprendre des territoires occupés dans l'est et le sud du pays. Les bombardements russes ont tué au moins 23 civils mercredi sur la ligne de front dans la région de Kherson. (Reportage Bart Meijer, Stephanie Van Den Berg et Toby Sterling, rédigé par Ingrid Melander ; version française Laetitia Volga et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)