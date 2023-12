À la COP28, Charles III exhorte les dirigeants à agir davantage contre le réchauffement climatique

DUBAÏ (Reuters) - Des dirigeants du monde entier se sont retrouvés vendredi à Dubaï pour la conférence des Nations unies sur le climat (COP28), dont le roi Charles III s'est vu confier le discours d'ouverture, et dans lequel il a jugé que la planète était "terriblement loin du compte" en matière de lutte contre le changement climatique. Le souverain britannique a averti que le changement climatique n'était plus un risque lointain et a exhorté les dirigeants internationaux à prendre davantage de mesures pour lutter contre ses effets. "Je prie de tout mon coeur pour que la COP28 soit un nouveau tournant décisif vers une véritable action transformationnelle", a-t-il déclaré, en référence au sommet de la COP21 qui s'est tenu à Paris en 2015. "Nous constatons que des points de basculement alarmants sont en train d'être atteints." Le roi, dont le rôle est cérémoniel, participe au sommet au nom du gouvernement britannique et à la suite d'une invitation du pays hôte. Après un été 2023 marqué par des records de chaleur et de sécheresse, la réunion annuelle des Nations Unies sur le climat doit aborder une série de questions controversées, notamment l'abandon progressif des combustibles fossiles et le financement de la transition énergétique dans les pays en développement. De nombreux discours sont attendus, notamment de la part du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui a souvent fait du changement climatique un point de ralliement, ainsi que de dirigeants mondiaux, comme le président français Emmanuel Macron et le prince saoudien Mohammed ben Salman. Loin de la scène principale, les délégations et les comités techniques se sont mis au travail vendredi avec la tâche colossale d'évaluer les progrès des objectifs climatiques mondiaux, en particulier celui de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement de la planète à 2°C au-dessus des températures préindustrielles. Les scientifiques affirment qu'une augmentation de la température mondiale au-delà de ce seuil aura des conséquences catastrophiques et irréversibles dans le monde entier. Les Nations unies ont publié vendredi leur premier projet de texte qui pourrait servir de modèle à l'accord final du sommet COP28, qui s'achève le 12 décembre. Ce projet propose des "éléments constitutifs" pour un résultat politique et comprend plusieurs options pour aborder l'une des questions les plus épineuses du sommet : décider si, et dans quelle mesure, les combustibles fossiles doivent jouer un rôle à l'avenir. L'une de ces options consiste à inclure des engagements visant à réduire progressivement ou à supprimer l'utilisation des combustibles fossiles, à abandonner l'énergie du charbon et à tripler la capacité des énergies renouvelables d'ici à 2030. Jeudi, le président de la COP28, le sultan Ahmed al-Jaber des Émirats arabes unis, a exhorté les pays à collaborer avec les compagnies pétrolières pour trouver un terrain d'entente. Il est essentiel d'impliquer les compagnies de combustibles fossiles dans les discussions de la COP28 pour résoudre la crise climatique, a-t-il affirmé. Le sommet a également remporté une première victoire en approuvant officiellement jeudi l'accord prévoyant la création d'un fonds "pertes et dommages" pour aider les pays vulnérables face aux conséquences du changement climatique. (Reportage Valerie Volcovici, William James, Katy Daigle et Alexander Cornwell ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)