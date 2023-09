A l'Onu, l'UE va demander à la Chine de pousser la Russie vers la paix en Ukraine

par Gabriela Baczynska NATIONS UNIES (Reuters) - Le président du Conseil européen, Charles Michel, va demander à la Chine lors du Conseil de sécurité des Nations unies de faire davantage pour pousser la Russie vers une "paix juste" en Ukraine, selon une ébauche de son discours que Reuters a pu consulter à l'Assemblée générale de l'Onu. Lors du Conseil de sécurité qui se tient ce mercredi à New York, Charles Michel va plaider pour "une paix juste qui respecte la charte des Nations unies et ses principes fondamentaux - l'intégrité territoriale d'une nation souveraine". Charles Michel devrait alors se tourner directement vers la délégation chinoise, en déclarant : "En tant que nations responsables, unissons nos forces pour persuader la Russie de mettre fin à cette guerre criminelle qui fait tant de victimes", selon le document. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, devrait s'exprimer lors de la réunion des 15 membres du Conseil. Le président ukrainien Volodimir Zelensky devrait également assister à cette réunion. La Chine n'a pas officiellement condamné l'invasion en février 2022 de l'Ukraine par la Russie. Pékin s'est contenté de déclarer que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays devaient être respectées, tout en estimant que toutes les questions de sécurité devaient être abordées, allusion aux reproches de la Russie vis-à-vis de l'Otan. (Reportage par Gabriela Baczynska, Blandine Hénault pour la version française)