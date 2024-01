A Kyiv, Sunak annonce une augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine

A Kyiv, Sunak annonce une augmentation de l'aide militaire à l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Rishi Sunak, qui s'est rendu vendredi à Kyiv, a signé avec Volodimir Zelensky un nouvel accord de sécurité qui prévoit une augmentation de l'aide financière britannique à l'Ukraine pour l'achat notamment de drones de surveillance, de drones navals et de drones de combat à long rayon d'action. La Grande-Bretagne, l'un des premiers soutiens de l'Ukraine face à la Russie, portera son aide financière à 2,5 milliards de livres (2,91 milliards d'euros) lors du prochain exercice budgétaire, soit une augmentation de 200 millions de livres par rapport aux deux années précédentes, a déclaré le Premier ministre britannique lors d'une conférence de presse. Volodimir Zelensky a salué un "accord de sécurité sans précédent" appelé à rester en vigueur jusqu'à ce que Kyiv rejoigne les rangs de l'Otan. (Reportage Sergiy Karazy à Kyiv, Sarah Young, Kate Holton, Tom Balmforth et Max Hunder à Londres ; Yuliia Dysa à Gdansk ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Sophie Louet)