A Kyiv, Macron et les Européens affichent leur solidarité avec l'Ukraine

KYIV (Reuters) - La France, l'Allemagne, l'Italie et la Roumanie souhaitent que l'Ukraine se voit accorder immédiatement le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, a déclaré jeudi Emmanuel Macron lors d'une visite à Kyiv, ce qu'il a présenté comme "un geste d'espoir et de clarté" face à la guerre menée par la Russie.

Le chef de l'Etat français a également annoncé la livraison prochaine par la France à l'Ukraine de six systèmes d'artillerie Caesar supplémentaires et a appelé la Russie à accepter un plan des Nations unies pour débloquer l'exportation des céréales ukrainiennes.

Emmanuel Macron est arrivé jeudi matin par le train dans la capitale ukrainienne - sa première visite à Kyiv depuis le début de l'invasion russe le 24 février - en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du président du Conseil italien Mario Draghi.

Les trois dirigeants, rejoints par le président roumain Klaus Iohannis, se sont rendus à Irpin, ville des environs de Kyiv dévastée par les combats (), avant de s'entretenir à la mi-journée avec le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Par notre présence à Kyiv, nous exprimons le salut fraternel des peuples européens à un peuple libre et souverain", a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse commune. "Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat (de l'Ukraine) à l'adhésion" à l'UE.

La Commission européenne doit faire connaître vendredi sa recommandation sur la demande d'adhésion de l'Ukraine, déposée en février dernier par Volodimir Zelensky quelques jours après le début de l'invasion russe, mais qui suscite les réticences de certains Etats membres. L'avis de la Commission sera par la suite débattu lors du Conseil européen des 23 et 24 juin.

LEVÉE DU BLOCUS ALIMENTAIRE

"Nous nous tiendrons au côté de l'Ukraine pour l'accompagner dans cette perspective européenne", a promis le président français, dont le pays exerce la présidence tournante de l'UE jusqu'à la fin du mois.

Le statut de candidat, a poursuivi Emmanuel Macron, "sera assorti d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage, en particulier de la Moldavie".

"Notre pays est prêt à faire tout le nécessaire", a promis Volodimir Zelensky, qui a également exhorté l'UE à adopter un septième paquet de sanctions contre Moscou.

"La Russie ne souhaite pas la paix, elle ne souhaite que la guerre. Elle n'a pas d'alternative, seule la solution pacifique est possible", a-t-il dit.

"C'est sur le sol ukrainien que se joue la sécurité du continent européen dans son ensemble", a estimé Emmanuel Macron. "L'Ukraine peut compter sur nous (...) L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il faudra, jusqu'à la victoire."

Mario Draghi comme Olaf Scholz ont également exprimé leur souhait de voir l'Ukraine intégrer "la famille européenne" à laquelle elle appartient.

"Nous allons faire tout le nécessaire pour que cela se concrétise dans les meilleurs délais", a déclaré le président du Conseil italien.

Les dirigeants européens ont également appelé la Russie à lever le blocus des ports de la mer Noire et à offrir des garanties de sécurité pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes.

"Nous avons encore le temps de débloquer les ports ukrainiens avant la nouvelle récolte prévue au mois de septembre", a dit Mario Draghi, estimant que la Russie "ne fait pas preuve de bonne volonté" sur ce point.

Alors que l'Ukraine réclame sans relâche de nouvelles armes de la part des Occidentaux pour repousser les assauts de l'armée russe dans le sud et l'est du pays, Emmanuel Macron a déclaré que six systèmes d'artillerie français Caesar additionnels seraient livrés dans les prochaines semaines à l'Ukraine.

Ils s'ajouteront aux douze déjà fournis par Paris.

"Chaque jour de retard, chaque décision repoussée est l'occasion pour l'armée russe de tuer des Ukrainiens ou de détruire nos villes", a déclaré Volodimir Zelensky. "Il y a une corrélation directe : plus nous recevons des armes puissantes, plus vite nous pourrons libérer notre peuple, notre terre."

(Reportage Simon Lewis, rédigé par Jean Terzian, Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)